Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu öğretmenlerinden örnek çalışma

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde eğitim-öğretim veren Şehit Esin Akay Ortaokulu müdür ve öğretmenleri, örnek bir çalışmaya imza atarak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerine tüm derslerden ücretsiz kurs imkanı sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl LGS sınavlarda 13 öğrencisini Fen ve Anadolu liselerine yerleştirme başarısı gösteren Şehit Esin Akay Ortaokulu, 8. sınıf öğrencilerine özel ücretsiz kurs verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ayşe Karaduman, "Geçtiğimiz dönem yapılan LGS sınavlarında 13 öğrencimizi Fen ve Anadolu liselerine girme başarısı gösterdiler. Okulumuzda iki öğrencimiz geçen dönem Fen liselerine giriş sınavlarında ilçe 1. ve 2. oldu. Bu bizleri gururlandı. Bu dönem öğretim yılı başından itibaren ortaokul 8. sınıfta okumakta olan tüm öğrencilerimize öğretmenlerimiz ücretsiz kurs vererek, daha çok öğrencimizin LGS sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaya çalışacağız’’ dedi.