Sarıgöl Ovası’nın bağlarında hummalı çalışma

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yetiştiği Sarıgöl Ovası’ndaki bağlarda hasat sezonu hazırlıklarına başlandı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası’nda üzümler ihracat için hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta meydana gelen yağışlar nedeniyle bağların hastalanmaması için gece ilaçlamalarını yapan çiftçiler, gündüzleri de bağlarına gelerek bakımlarını eksik etmiyor. Üzüm bağlarındaki çalışmaları anlatan üzüm üreticisi Emin Cepel, "Kaliteli üzüm almak için iyi tarım uygulamasından ve ziraat mühendislerinden faydalanmaktayız. Bağlarda tarımsal ilaçlama, üzümsüz kolların alınması, gübreleme, damlama ile sulama, üzüm salkımı altındaki yaprakların alınması, uzun kolların kesilmesi, ızgara çekilmesi gibi çalışmalar yapmaktayız" dedi. Cepel, ayrıca üzümünü dolu yağışı gibi olumsuz hava şartlarına karşı korumaya aldığını da söyledi.

Üretilen üzümün yüzde 85’inin ihraç edildiğini söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzümün başkenti Sarıgöl Ovası’dır. 113 bin dekarlık sultaniye üzümlerin yüzde 85’i yaş olarak ihraç edilmekte, geriye kalanlar ise şaraplık ve kurutmalık olarak değerlenir. İlçemizde ayrıca sofralık çekirdekli dokuz tür üzüm de vardır. Her zaman kaliteli üzüm iyi para ediyor" dedi.