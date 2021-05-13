banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi

Sarıgöl jandarmasından şehit mezarlarına bakım

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehitleri kabirlerinde ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçekler dikti.

MANİSA 13.05.2021, 14:03
Sarıgöl jandarmasından şehit mezarlarına bakım

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehitleri kabirlerinde ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçekler dikti.

Sarıgöl ilçe jandarma Komutanlığı Sarıgöl ve mahallerinde bulunan şehitlerinin kabirlerini her yıl olduğu gibi, en güzel biçimde bayrama hazırladı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mezarlıkta şehit mezarlarına çiçekler dikerek bakımlarını gerçekleştirdi. Şehit ailelerini de ziyaret eden jandarma ekipleri şehit mezarlıklarında dua etti.
Yorumlar (0)
23°
açık