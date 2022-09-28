Son Dakika
EGM (Polis Promosyonu Hakkında): "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmes
Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı: " Kıyamet buzulunun beklenenden iki kat küçülmesini bireysel tasarruflar ile yavaşlatabiliriz
Sarıgöl jandarmasından öğrencilere trafik eğitimi
Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçede taşımalı eğitim gören öğrencilere yönelik okullarda trafik eğitimi verdi.
MANİSA 28.09.2022, 13:19
Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçede taşımalı eğitim gören öğrencilere yönelik okullarda trafik eğitimi verdi.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler trafik eğitiminden geçti. Jandarma trafik ekiplerince öğrencilere servis araçlarından güvenli iniş ve biniş şekilleri uygulamalı olarak anlatılırken, yaya geçitleri ve emniyet kemerinin önemi konusunda da detaylı bilgilendirme yapıldı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere ayrıca jandarma trafik dergisi hediye etti.