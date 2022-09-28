Sarıgöl jandarmasından öğrencilere trafik eğitimi

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilçede taşımalı eğitim gören öğrencilere yönelik okullarda trafik eğitimi verdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler trafik eğitiminden geçti. Jandarma trafik ekiplerince öğrencilere servis araçlarından güvenli iniş ve biniş şekilleri uygulamalı olarak anlatılırken, yaya geçitleri ve emniyet kemerinin önemi konusunda da detaylı bilgilendirme yapıldı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilere ayrıca jandarma trafik dergisi hediye etti.