Sarıgöl HEM’den muhteşem konser

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini verdi. Koro davetlilere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü tarafından Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Koronun öğretmen ve öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, bu tür konserlerin bahar aylarında da vereceklerini ifade ederek şunları söyledi: "Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonunda gerçekleşen konsere öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Kültürümüzün önemli bir öğesi olan Türk Sanat Müziğini gençlerimize sevdirmek hem de dönem sonu itibari olması nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimize moral vermek amacıyla bu konserimizi gerçekleştirdik. Manisa’daki bütün Halk Eğitimi Merkezleri Sanat Müziği konserleri gerçekleştirmektedir." dedi. Öğretmen ve öğrencilerden kurulan Türk Sanat Müziği Korosu’nun bahar aylarında daha geniş katılımlı konserler vereceği öğrenildi.