Sarıgöl Emniyeti’nden uyuşturucuya darbe

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği operasyonda 1 kilo 659 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl ilçesinde bir bağ evi ve iş yerine operasyon düzenlendi. Her iki ikamette yapılan aramada; 1 kilo 659 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 53 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonda D.K. (58) isimli şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.