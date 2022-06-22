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Sarıgöl Devlet Hastanesinden vefa örneği

Sarıgöl Devlet Hastanesi yönetiminin aldığı karar ile Covid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden hemşire Ismahan Emirdağı’nın adı görev yaptığı hastanede yaşatılacak.

MANİSA 22.06.2022, 15:52 22.06.2022, 16:35
Sarıgöl Devlet Hastanesinden vefa örneği

Covid-19 pandemisi nedeniyle canını ortaya koyan sağlık çalışanlarından biri olan Ismıhan Emirdağı’nın adı görev yaptığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde yeniden düzenlenen hemşire odasına verildi. Sarıgöl’de herkes tarafından sevilen, uzun yıllardır Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan Hemşire Ismahan Emirdağı’nın adının hastanede yaşatılacak olması başta mesai arkadaşları olmak üzere herkes tarafından memnuniyetle karşılandı.

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