Sarıgöl Devlet Hasatenesinde gerçek gibi tatbikat

Senaryo gereği, Sarıgöl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Biriminde çıkan bir yangına müdahale edilmesi konu edildi. İlk müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığı yangına daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sarıgöl İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahalede bulundu. Hastaların güvenli bir şekilde hastane bahçesine çıkarılmasının ardından durumu kritik olan hastalar Alaşehir Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde yapılan yangın tatbikatı sonrası açıklama yapan Hastane Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Yangın tatbikatı senaryosu gereği hastanemiz Kadın Doğum servisinde yangın çıkmıştır. İlk müdahale personelimiz tarafından yapılmış olup, itfaiyeye haber verilmiştir. Hastanemiz A Bloku tahliye edilmiştir. Olaydan etkilenen altı yaralımız vardır. Bir yaralımız Alaşehir Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevki sağlanmış olup beş yaralımızın tedavi ve gözlemleri devam etmektedir. Durumları iyidir." dedi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi’deki yangın tatbikatını Manisa UMKE ekibi de izledi. Tatbikatı baştan sonuna kadar izleyen Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, tatbikatın gerçeği aratmadığını belirterek, tatbikatta görev alan tüm hastane personeline teşekkür etti.