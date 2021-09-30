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Sancaklıbozköy yeni sondaj ile rahata kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı.

MANİSA 30.09.2021, 14:17
Sancaklıbozköy yeni sondaj ile rahata kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesine yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 9 litre verime sahip olan kuyudan numune alınarak test yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. Yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sondaja pompa montajı ve hat bağlantısı yapılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Sancaklıbozköy Mahalle Muhtarı Kadir Dalgın, yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini ileterek, “Mahallemizdeki içme suyu sorunu İnşallah açılan bu sondajla birlikte son bulacak. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mükemmel bir su çıktı” ifadelerini kullandı.

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