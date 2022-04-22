Salihli’yi öğrenciler yönetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları, kısa süreliğine de olsa öğrencilere devredildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makamların sahipleri öğrenciler oldu. Salihli’de Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, koltuğunu kendisini ziyaret eden İsmail Bali İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden Eren Arda Kanatlar’a, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, başkanlık makamını Fahriye Hanım İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Esila Şener’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ise görevini Alpaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Ekinci’ye bıraktı.

Kaymakam, Salihli’ye yapılacak olan projeleri anlattı

Temsili Kaymakam Eren Arda Kanatlar’ın ilk işi, çocuklara armağan edilen, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak oldu. Ardından minik Eren, ilçemizde yapmayı planladığı projelerden bahsetti. Kaymakam Sağlam, makamını geçici olarak devralan Eren’e, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş olup, bu önemli gün, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Sizler, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarsınız. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. Okullarınızı bitirip bu makamlar ve çok daha yükseklerinde sizler olacaksınız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sağlam, Minik Kaymakam Eren’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkandan paten pisti ve bisiklet yolu talimatı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Okul Müdürü Turan Kardeş ve sınıf öğretmeni Emine Şenocak ile Salihli Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkanlık makamına oturan Esila Şener, Başkan Zeki Kayda’ya çiçek takdim ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başkanlık koltuğuna oturan Esila Şener, Salihli’de tüm çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, paten pisti ve bisiklet yolu yapılması talimatını verdi.

Başkan Kayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını bıraktığı Esila Şener’e hediyeler vererek kendisinin ve tüm çocukların bayramını kutladı.

Okul talimatında bulundu

102. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, koltuğunu 43 yıl önce mezun olduğu Alpaslan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Ekinci’ye teslim etti.

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Ekinci, Alpaslan İlkokulunun ekonomik ömrünü tamamladığını biran önce gerekli çalışmaların yapılarak, mevcut yere yeni modern bir okul yapılması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili Şube Müdürü Mehmet Yavuz’a talimat verdi.