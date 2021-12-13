Salihli’ye yeni yaşam alanı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeye yeni yaşam alanı kazandıracak olan projede çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı Kent Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Zeki Kayda da ilçeye bir yaşam alanı kazandıracak olan çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’ndan bilgi alan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “2022 yılında hizmete açmayı planladığımız Kent Meydanı, her geçen gün büyüyen, gelişen Salihli’mizin konser, toplantı ve kültürel etkinlik ihtiyaçlarına cevap verecek genişlikte bir meydanın yanı sıra peyzaj çalışmalarıyla şehrin merkezine modern bir görünüm kazandıracaktır. Salihli’mize hayırlı olsun” dedi.