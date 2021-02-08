Salihli’nin sultanları 3 maç sonra kazandı

Voleybol 2. Ligin 18. haftasında sahasında Akhisargücü’nün 3-0 mağlup eden Salihli Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. grupta Baş antrenör Hüseyin Kurt, antrenörler Hasan Gören ve Mutlu Kılınç yönetimindeki Salihli Belediyespor, Ligin 18. haftasında Manisa derbisinde Akhisargücüspor ile karşılaştı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan ve tüm setlerde ezici bir şekilde üstünlük kuran Salihli’nin Sultanları, 1.seti 25-13, 2. seti 25-17, 3. seti ise 25-10 alarak maçı set vermeden 3-0 kazandı ve salondan galip ayrılan taraf oldu.

Üç maç sonra kazanan Yeşil-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetle grupta 29 puana yükselirken, Akhisargücü Spor ise 23 puanda kaldı.