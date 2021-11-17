Salihli’nin içme suyu depolarına bakım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Akyar Mahallesinde bulunan içme suyu deposunda başladığı bakım-onarım çalışmasını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla bakım onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Akyar Mahallesinde yer alan içme suyu deposu da daha sağlıklı bir yapıya kavuştu. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenilendi. Himaye çiti ile çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

Mahalle Muhtarı Selami Şahin, içme suyu deposunda hayata geçirilen çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan çalışma çok güzel. Küflü borular değişti. Depomuzun içi fayans döşendi. Badanası yapıldı. Derme çatma bir merdiveni vardı. Şimdi o sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu. Kısacası her şeyiyle dört dörtlük bir çalışmaya imza atıldı. Artık sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu tüketeceğiz. Böylesine kalıcı bir hizmeti bizlere sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden çok memnunuz” dedi.