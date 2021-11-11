Salihli’nin genç sultanları 3’te 3 yaptı

Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, oynadığı 3 maçta rakiplerini yenerek grupta zirveye yerleşti.

Manisa Genç Kızlar Voleybol Ligi 2021-2022 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yunusemre Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ve Soma Ilgazspor ile A grubunda mücadele eden Salihli Belediyespor, aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Antrenörler Merve Ateş ve Aleyna Çevik yönetiminde lige çok iyi hazırlanan Salihli Belediyespor, grup maçlarında ilk olarak Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. Genç Sultanlar, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı set vermeden 3-0 kazandı. İkinci maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor’u ve son maçta Soma Ilgazspor’u da 3-0 yenmeyi başaran Salihli Belediyespor, topladığı 9 puanla zirveye yerleşti.

Salihli Belediyespor Genç Kızlar Takımı ile antrenörler Merve Ateş ve Aleyna Çevik’i tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Genç Sultanlara grup maçlarında başarılar diledi.