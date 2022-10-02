Salihli’nin çöp sorunu çözülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı ziyaret etti. Ziyarette, Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan rampa ile çöplerin taşınmaya başlaması konusunda istişarelerde bulunuldu. Zeki Kayda, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğüne 50 yıllık bir sorunun çözüme kavuşmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

Her geçen gün büyüyen ve nüfusu hızla artan Salihli’nin 50 yıllık çöp sorununu çözebilmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu hızlı bir şekilde ortadan kaldırabilmek için Durasıllı Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Şantiyesinde oluşturulan rampa ile Salihli’nin evsel atıklarını Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne taşımaya başladı. Çöp aktarma istasyonuna her gün gelen 30 tonluk tırlar, ilçede toplanan çöpleri alarak Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’ndeki trenle taşıma organizasyonuna ulaştırılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve yetkili personel, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de hazır bulundu.

Gaffar Okkan Mahallesi’ndeki vahşi depolama alanı rehabilite ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Gaffar Okkan Mahallesi’nde bulunan eski vahşi depolama alanındaki çöpleri kaldırdı, rehabilite çalışmaları da devam ediyor. Daire Başkanı Adem Gökçe, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Salihli ilçemizin en büyük sorunu haline gelen çöp problemini ortadan kaldırmak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün liderliğinde birçok çalışma yapıldı. Belirlenen noktaların engellenmesine rağmen Durasıllı Mahallemizdeki şantiye alanımızda rampa kurduk ve faaliyete geçirdik. Gaffar Okkan Mahallesi’ndeki eski vahşi depolama alanını da rehabilite ediyoruz. Artık bu bölgedeki vatandaşlarımız olsun, tüm Salihlili vatandaşlarımız olsun rahat bir nefes alacaklar. Çöp sorununu çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

“Salihli’nin çöp sorunu bitiyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Salihli’nin kanayan yarası çöp sorununu çözmek adına büyük mücadele verdiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İlçemizin 50 yıllık çöp sorununu ortadan kaldırabilmek adına büyük mücadele veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Durasıllı Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait şantiyede rampa faaliyete geçirildi. Çöp aktarma istasyonuna gelen 30 tonluk tırlar ilçemizde toplanan çöpleri alarak Büyükşehir Belediyesinin Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine aktarıyor. Güzel şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Salihli Belediyesi ziyaretinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü de ziyaret etti.