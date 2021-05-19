Salihli’nin cadde ve sokaklarında bayram coşkusu

Salihli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu mobil araçlar ile şehir merkezi ve mahallelere taşıdı.

Salihli’de Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Salihli Belediyesi’nin düzenlediği bayram programı ile devam etti. 19 Mayıs Bayramı coşkusunu vatandaşlara en güzel şekilde yaşatmak için hazırlanan program kapsamında, bayraklarla süslenen belediye araçları, marşlar eşliğinde Türk Bayrağı dağıtarak bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıdı. Salihli Belediyesi’ne ait mobil araçlar, şehir merkezi ile mahallelerde gezerek Salihlililerin bayram coşkusuna ortak oldu.

Tüm hemşehrilerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Bayramı coşkusunu gün boyu düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara evlerinde yaşatmak istediklerini söyledi. Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerin bugün saat 19.19’da marşlar eşliğinde şehir turu korteji gerçekleştireceğini belirten Başkan Kayda, Belediye Hizmet Binasından saat 19.19’da yapılacak anonsla tüm vatandaşları İstiklal Marşı okumaya davet etti.