Salihli’nin bütçesi 142 milyon lira
SALİHLİ BELEDİYESİ’NİN 2021 YILI BÜTÇESİ 142 MİLYON 177 BİN LİRA OLARAK KABUL EDİLDİ. AK PARTİ, MHP VE İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ İLE BAĞIMSIZ ÜYE KABUL, CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN ÇEKİMSER KALDIĞI BÜTÇE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.
Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 142 milyon 177 bin lira olarak kabul edildi. AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyeleri ile bağımsız üye kabul, CHP’li meclis üyelerinin çekimser kaldığı bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.
Ekim ayı 2. oturumunu Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı’nda gerçekleştiren belediye meclisi, toplantıda 2021 yılı gelir-gider bütçesinin görüştü. Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı taslak bütçesi 142 milyon 177 bin lira olarak kabul edildi. MHP, AK Parti, İYİ Parti meclis üyeleri ile bağımsız üye bütçeye kabul oyu verirken, CHP’li meclis üyeleri ise çekimser oy verirken, bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. Salihli Belediyesi’nin 2021 yılı bütçe görüşmesinde grup sözcüleri tek tek söz alarak görüşlerini bildirip, bütçenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bütçe toplantısında konuşan Başkan Kayda, 2021 yılı bütçesinin Salihli’ye hayırlı olmasını diledi. Salihli Belediye Başkanlığında geçen ilk 5 yılda verdikleri tüm sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Başkan Kayda, “5 yılda ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirdik. Salihli, bizim dönemimizde yapılamaz denilen yatırımlara kavuştu. Yeni dönemde daha da güçlüyüz ve yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Bütçemizi hedefe ulaştırmak için biz yine çok çalışacağız. Çünkü Salihli’mizi çok seviyoruz. Belediyemizin 2021 yılı bütçesinin Salihli’mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
“Bu hafta Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yılını ilk günkü heyecanla kutlayacağız.” diyen Başkan Kayda, “Pandemi nedeniyle Salihli’de alınan karar doğrultusunda Atatürk Caddemizde sınırlı sayıda katılımla sembolik bir kutlama yapılacak. Aynı gün, belediye, polis ve jandarma ekipleri tarafından saat 19.23’te şehir merkezinde kortej düzenlenecek. Korona virüs vakaları yeniden artışa geçti, tüm vatandaşlarımdan maske, sosyal mesafe ve temizliğe uymalarını istiyorum.” dedi. 29 Ekim’in aynı zamanda Mevlid Kandili olduğunu da belirten Başkan Kayda, Türk ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.
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