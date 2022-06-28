Salihli’nin Avar Caddesi’nde doğalgaz çalışmaları başladı

Manisa’nın Salihli ilçesi Avar Caddesi üzerinde ikamet eden vatandaşların uzun süredir beklediği doğalgaz çalışmaları başladı.

Doğalgaz alt yapı hat döşeme çalışmaları çerçevesinde, Avar Caddesi’nde bulunan tüm bina girişlerine doğalgaz servis kutuları konularak cadde üzerinde yer alan 130 apartman ile işyerlerinin doğalgaz hat bağlantıları kısa zamanda tamamlanıp evlere ve işyerlerine doğalgaz verilecek. Salihli’ye ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgazın gelmesi için çok büyük emek verdiklerini işaret eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İnandık, çalıştık ve Salihli’mizi doğalgaza kavuşturduk” dedi.

Avar Caddesi’nde doğalgaz alt yapı hat döşeme çalışmalarının başladığı müjdesini veren Başkan Kayda, “Belediyemiz ve Manisa doğalgaz işbirliğinde Avar caddemizde doğalgaz alt yapı hat döşeme çalışmalarına hayırlısıyla başladık. Doğalgaz alt yapı hat döşeme çalışmaları çerçevesinde, Avar Caddemizde bulunan tüm bina girişlerine doğalgaz servis kutuları konularak cadde üzerinde yer alan 130 apartman ile işyerlerinin doğalgaz hat bağlantıları kısa zamanda tamamlanacak. Avar caddemizde ikamet eden vatandaşlarımız, bu kış evlerinde ve işyerlerinde temiz ve çevreci enerji doğalgaz kullanmaya başlayacaklar. Avar caddemizde yaşayan tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.