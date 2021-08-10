Salihlili tıp öğrencisi kitap çıkardı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Tolgahan Sönmez, “Geriye Aşk Kaldı” ismini verdiği ilk kitabını çıkardı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Tolgahan Sönmez’in kaleme aldığı, polisiye tarzda Ahmet ve Aylin’in ilginç bir şekilde başlayıp esrarengiz bir şekilde sonlanan hayatlarını anlattığı “Geriye Aşk Kaldı” romanı raflardaki yerini aldı. İmza gününde kitabını tanıtan genç yazar Sönmez, yazmanın temelinde okumanın olduğunu söyledi. Sönmez “ İnsan, düşünmeye ve düşündüklerini kağıda aktarmaya istekli bir canlıdır. Bu istek, roman eğitimi ve tecrübeli editörler ile birleşince ortaya mutlu olabileceğiniz, sizinle birlikte var olan, sizden sonra da nefes almaya devam edecek eserler çıkıyor. Bu duyguyu hissetmek harika bir olay. Bundan keyif alıyorum” dedi. Romanın ortaya çıkmasının 3 yıldan fazla sürdüğünü anlatan Sönmez, kitabın ortaya çıkmasında Özlem Hacıoğlu, Hasan Oygur, Hatice Öztürk ve Serkan Çetin’in ciddi destekleri olduğunu anlattı.

İkinci roman kitabının yolda olduğunu belirten Sönmez “Şuan hazırladığım ‘Hedoni’ isimli bir roman daha var.Bu ilk kitaptan farklı bir tarzda olacak. Süreci biraz hızlandırmaya çalışıyorum, fakat Tıp Fakültesi okuyor olmam beni biraz yavaşlatıyor. Yeni romanın ortaya çıkması da üç yılı bulacak. Yeni romanımda hedeflerim daha büyük, ilk romandaki küçük eksikleri ikinci romanımda yapmamaya çalışacağım” diye konuştu.

Dokuzeylül Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan doktor adayı Sönmez, 1995 yılında Salihli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Salihli’de tamamlayan Sönmez, Türkiye 21.si ile Dokuz Eylül Tıp Fakültesini kazandı. Lise yıllarından itibaren edebiyata merak salan Sönmez, çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları ve şiirleri bulunuyor.