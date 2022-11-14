Salihlili şehitler şehadet yıl dönümlerinde anıldı

Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitleri unutmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de kasım ayı içerisinde vefat eden şehitlerin şehadet yıl dönümlerinde anma programı düzenledi. Şehitlerin ruhuna ithafen duaların okunduğu programda daha sonra pilav hayrı yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli şehitler, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, Şehit Jandarma Er Mehmet Erişti, Şehit Jandarma Er İbrahim Özdemir, Şehit Jandarma Er Mesut Öztürk, Şehit Polis Memuru Ömer Kılıç, Şehit Polis Memuru Ahmet Alp Taşdemir’in şehadetlerinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif okuttu. Milli Beraberlik ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programa; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Yenen, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Şubesi Başkanı Rıdvan Herey, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen anma programında eller semaya açıldı. Vatan savunmasında hayatlarını feda eden şehitlerin ruhuna ithafen dualar edildi. Daha sonra ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil İkram Aracı ile pilav hayrı yapıldı. Programın sonunda şehitlerin yakınlarına Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi.