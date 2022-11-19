Salihlili öğrenciler, Ankara-Çanakkale’de kültür gezisi yapacak

Manisa Salihli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ilçe merkezinde liselerde eğitim gören öğrenciler için Ankara ve Çanakkale’nin yer aldığı kültür gezileri düzenleniyor.

Salihli Belediye başkanlık makamında Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen arasında imzalanan protokol çerçevesinde, milli, tarihi ve manevi mirasların görülmesi amacıyla ilçedeki liselerde eğitim gören öğrenciler, yapılacak planlama dahilinde bir rehber eşliğinde Ankara ve Çanakkale gezilerine gönderilerek Türk tarihinde önemli yere sahip olan tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı bulacak.

İmza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yenen, “Türkiye Yüzyılı gençliği Ata’sının izinde. Öğrencilerimiz, milli, manevi miraslarımızı tanıtma ve sahip çıkma adına, Ankara Anıtkabir ve tarihi mekanları ile ’Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı tarihi mekanları ziyaret edecekler. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya bizlere verdiği destekten ötürü öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Salihli Belediyesinin eğitime her zaman öncelik verdiğini ifade eden Başkan Zeki Kayda ise “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde imzaladığımız protokol çerçevesinde, milli, tarihi ve manevi miraslarımızı tanıtmak amacıyla ilçemizdeki liselerde eğitim gören öğrencilerimizi Ankara ve Çanakkale’nin yer aldığı kültür gezilerine göndereceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.