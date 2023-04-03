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Salihlili Nisrem Uçar, kick boksta Türkiye ikincisi oldu
ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİ SPORCU NİSREM UÇAR, TÜRKİYE 2.OLDU VE GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.
MANİSA 03.04.2023, 10:39
Ankara’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Manisa’nın Salihli ilçesi sporcusu Nisrem Uçar, Türkiye ikincisi oldu.
Okul Sporları Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisrem Uçar, +64 kilogramda Türkiye 2’ncisi oldu. Uçar, elde ettiği derece ile gümüş madalya kazandı. Nisrem Uçar Yılmaz, Ordu ve Kocaeli’de Türkiye Şampiyonluğu, İstanbul’da dünya ikinciliği elde ederken, bu kez de Ankara’da Türkiye 2’ncisi olarak, kick boksta Salihli’ye bir gurur daha yaşattı.