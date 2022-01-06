Salihlili marangozlar 4. kez Alacalı dedi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Kemal Alacalı, 4. kez seçildi.

Salihli’de 207 üyesi bulunan Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası önümüzdeki 4 yıl görev yapacak olan yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısının Divan Başkanlığını Türkiye Ağaç İşleri Federasyon Genel Başkanı Ali Rıza Ercan yaparken seçimlerde başkanlık için mevcut başkan Mustafa Kemal Acalı ile Göksel Ülker yarıştı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçimlere geçildi. Kullanılan 179 oyun 120’sini alan Mustafa Kemal Alacalı 4. kez odanın başkanı seçildi. 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde diğer aday Göksel Ülker ise 56 oy aldı. Oda üyelerinin güven oyu ile 4.kez başkanlığa seçilen Alacalı, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. Alacalı, kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Mustafa Kemal Alacalı başkanlığındaki yönetim kurulu Mehmet Soykan, Duran Cebir, Yunus Yılmaz, Hüseyin Bülbül, İsmail Cömert ve İsmail Söylemez’den oluşurken, denetim kurulu ise Mehmet Tuncay Baltacı, Gökhan Ataş ve Özkan Önder’den oluştu.