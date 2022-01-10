Salihlili kahvecilerden mevcut başkana güvenoyu

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Kahveciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda, 3 adayın yarıştığı seçimi mevcut başkan Hakan Yerli kazanarak üyelerinin güvenoyunu aldı.

Salihli’de 480 üyesi bulunan Kahveciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Beyaz Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kemal Alacalı’nın yaptığı kongrede, başkanlık için mevcut başkan Hakan Yerli ile diğer adaylar Murat Güneri ve Tarık Tekdal yarıştı. Kullanılan 362 oyun 170’ini alan Hakan Yerli, Salihli Kahveciler Esnaf Odası’nda ikinci kez başkan seçildi. 6 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Murat Güneri 99, Tarık Tekdal ise 87 oy aldı.

Hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Başkan Hakan Yerli, kongreye katılarak destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Yerli, yeni dönemde de oda bayrağını daha üst seviyelere taşımak için mücadele edeceklerini söyledi.

Hakan Yerli başkanlığındaki Salihli Kahveciler Esnaf Odası yönetim kurulu, İsmail Karabudak, Hüseyin Koç, Coşkun Akpolat, Kamil Güren, Ahmet Kargın ve Tolga Çetinkaya’dan oluşurken, denetim kurulunda ise Özcan Durukan, Kürşat Güleray ve Ömer Huş yer aldı.