Salihli’den deprem bölgesine on binlerce ekmek gönderildi

Depremzedeler için seferberlik ilan eden Manisa’nın Salihli ilçesi halkı ve fırıncılar, deprem bölgesine on binlerce ekmek gönderdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Esnaf Odası’nın çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. İlçede faaliyet gösteren 40 fırın ile Salihli halkı, kısa sürede on binlerce ekmek toplayıp tırlarla deprem bölgesine gönderdi. Salihli Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı, halkın da desteği ile kampanyanın kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, teşekkür etti.