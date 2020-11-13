banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’ye
Küçükçekmece’ye "Hilal Park"lı gönderme
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
130 koruma görevlisi virüse yakalandı
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog
Korona ve sigara denetiminde ilginç diyalog

Salihli’den çalınan motosiklet Kula’da bulundu

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE BİR GÜN ÖNCE ÇALINDIKTAN SONRA BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA KULA’DA OLDUĞU TESPİT EDİLEN LÜKS MOTOSİKLET, EMNİYET GÜÇLERİNİN SIKI TAKİBİ SONUCU PARK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU.

MANİSA 13.11.2020, 19:17
2
Salihli’den çalınan motosiklet Kula’da bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde çalınan motosiklet, emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Kula’da park edilmiş halde bulundu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün öğlen saatlerinde 09 AAY 223 plakalı lüks motosiklet için soruşturma başlatıldı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekibi ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de Salihli’den çalınan motosiklet için titiz bir çalışma yürüttü. Motosikletin Kula ilçe sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine genişletilen çalışmalarda, 09 AAY 223 plakalı motosiklet, plakası sökülmüş bir şekilde Seyitali Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisindeki 224 sokak üzerinde park halinde bulundu. Yapılan çalışmalarda motosikleti çalan şahıs da tespit edildi. İncelemelerin ardından motosiklet sahibi Salihli ilçesinden gelerek motosikletine tekrar kavuştu. Motosiklet sahibi, motosikleti çalan şüpheli şahıstan şikayetçi olmadı.
Yorumlar (0)
banner417
14°
açık
banner378