banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Twitch'le daha fazla rekabet edemedi: Periscope kapanıyor
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
Nihayet pes etti: Türkiye'de temsilci atayacak
3 banka hakkında kara para soruşturması
3 banka hakkında kara para soruşturması
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?
Piyasalar Ağbal’ın açıklamalarını nasıl algıladı?

Salihli’dekiAtatürk Evi restorasyonu başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nda önemli kararların alındığı Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, restorasyon çalışmalarının başladığı Atatürk Evi’ni inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MANİSA 16.12.2020, 15:49
2
Salihli’dekiAtatürk Evi restorasyonu başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nda önemli kararların alındığı Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, restorasyon çalışmalarının başladığı Atatürk Evi’ni inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılacak. Kurtuluş Savaşı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 gün kalarak, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasında yer alan birliklerin nereden, nasıl ve ne şekilde gireceği aynı zamanda bu birlikleri yönetecek olan komutanları belirlediği karargah olarak kullanılan tarihi yapı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak restorasyon çalışması sonrasında turizme kazandırılacak.

İncelemelerde bulunuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli ilçesine giderek restorasyon çalışmalarının başlayacağı Atatürk Evi’nde incelemelerde bulundu. Öztozlu’ya incelemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da hazır bulundu. Öztozlu, binada incelemelerde bulunarak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Restorasyon talebimizi Büyükşehir yerine getirdi”

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, tarihi binanın restorasyonu için 2 sene önce başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, çaresiz kalması sonrasında tarihi yapının restorasyonu için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu söyledi. Babacan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘biz bu işi yapacağız’ diyerek üstlendiler. Buraya gelerek incelemelerde bulundular. Burası hem Adala Mahallesi için hem de Türkiye için önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün düşmanı İzmir’e döktüğü tarihlerde burada 3 gün kalarak kararlar aldığı biliniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün burasıyla ilgilendiğini gözlerimle gördüm. İyi bir şey olacağına inanıyorum. Bu inşaat 5 senedir bu şekilde yarım bir halde duruyordu. Yıkılacak gidecek. Bu şekilde yarım kaldı, inşallah tamamlanır” diye konuştu.

“Restorasyon çalışmaları Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Salihli ilçesinde Adala Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında burada karargah binası olarak kullandıkları, savaş sırasında önemli kararların alındığı binanın önündeyiz. Binanın restorasyon çalışmaları Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Biz de ihale öncesinde tespitlerimizi yaptık. İhalemize çıkacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ihale hazırlıkları tamamlandı. Kısa zaman içinde ihalemiz tamamlanarak restorasyon çalışmalarına hız kazandırmış olacağız” dedi.

“Restorasyon çalışmaları Büyükşehir uhdesinde devam edecek”

Salihli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da, Atatürk Evi’nin kendileri için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda Atatürk 9 Eylül’de İzmir’e girecek olan komutanları burada yaptığı son toplantıda belirlemiş. Buradaki toplantıda İzmir’e girecek birliklerin nasıl, nereden ve ne şekilde gireceği tespit edilmiş. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde burası kötü bir durumdaydı. Daha sonra Salihli Belediyesi tarafından gerekli restorasyon çalışmaları başlatıldı. Şu anda gördüğünüz şekilde Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinleri alınarak başlatılan çalışmalar daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine verildi. Kalan kısmı Manisa Büyükşehir Belediyesi tamamlayarak en kısa sürede Atatürk Evi olarak halkımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11