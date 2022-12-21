Salihli’deki taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e moral

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftar grupları, kanser tedavisi gören Ecrin Balkaya’ya düzenledikleri moral ziyaretinde takımlarının atkısını hediye etti.

Fenerbahçe’nin taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler ve Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, kansere yakalanan ve tedavi gören Ecrin Balkaya’ya evinde ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette taraftar grupları Ecrin’e acil şifalar diledi. Ecrin’in her zaman yanında olacakları mesajını veren Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Alpay Ünlü ve ultrAslan Taraftar Grubu Başkanı Gökhan Kaplan, Ecrin’e takımlarının atkısını hediye etti.