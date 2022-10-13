Salihli’deki 58 okulun spor malzemesi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okullarda sporun yaygınlaştırılması ve çocukların spora teşvik konusundaki çalışmaların artırılması çalışmaları dahilinde Manisa’nın Salihli ilçesindeki 58 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen spor malzemesi dağıtım töreninde konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gönderilen spor malzemelerini ilçemizdeki okullarımıza teslim ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli spor malzemeleriyle spor yapmalarını amaçlıyoruz. Bizim buradaki görevimiz, topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek bizleri gururlandıracak nice başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Ben bu törende spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden ötürü öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüze, bu projede katkısı olanlara, spora ve sporcuya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Sağlam’ın konuşmasının ardından basketbol, futbol, voleybol ve hentbol topu, antrenman hunisi ile antrenman slalom takımlarının yer aldığı spor malzemeleri okul yöneticilerine protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Spor malzemesi dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.