Salihli’de Zafer Bayramı korteji

Manisa’nın Salihli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konvoyda resmi araçlar marşlar eşliğinde şehir turu atarken, vatandaşlar da balkonlardan bayram coşkusuna alkışlarla ortak oldu.

Salihli’de Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerin marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği şehir turu ile tamamlandı. Kent Meydanı önünden başlayan kortejle Salihli halkını selamlayan polis, jandarma ve zabıtaya bağlı motorlu ekipler, cadde ve sokaklarda tur atarak vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı. Vatandaşlar ise balkon ve pencerelere çıkarak ekipleri selamladı. Kortej, Kent Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.