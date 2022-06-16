Salihli’de YKS’ye 16 bin 212 aday katılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda yapılacak. Manisa’nın Salihli ilçesinde ise sınava 16 bin 212 aday katılacak.

Salihli’de merkez okullar olmak üzere Sart, Taytan, Durasıllı ve T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılacak olan sınavlarda toplam 2 bin 529 kişi görev yapacak. Sınavlar 74 bina ve toplam 966 salonda gerçekleştirilecek.

9 bin 489 aday 18 Haziran 2022 günü 44 binada Temel Yeterlilik Testine (TYT) girecek. TYT’ye girecek adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. 6 bin 344 aday 27 binada AYT’ye, 379 aday da 3 binada YDT’ye girecek. AYT’de adaylara 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. YDT’de ise adaylar 120 dakika içerisinde 80 soruya yanıt vermeye çalışacak.

TYT ve AYT oturumları saat 10.15’de, YDT oturumu ise saat 15.45’de başlayacak. Adaylar sınav salonlarına saat 10.00 ve 15.30’dan sonra alınmayacak.