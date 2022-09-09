Salihli’de, yeni eğitim öğretim yılı öncesi trafik tedbirleri masaya yatırıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri konulu toplantı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam Başkanlığında düzenlendi. Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutan V. J.Kd.Bçvş. Ahmet Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Taşıma Kooperatif Başkanları katıldı.

Kaymakam Sağlam, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının en iyi şekilde başlaması ve sürdürülebilmesi için eğitim camiasının tüm kademelerinde görevli herkesin üzerlerine düşeni özveriyle ve hassasiyetle yerine getirdiğini belirttiği konuşmasında, ’’Yeni eğitim-öğretim yılında okul ve çevrelerinde alınması gereken genel emniyet ve asayiş tedbirlerinin planlanması, okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi, okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik her türlü tedbirlerin alınarak ,paydaş kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülecektir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı, ülkemiz, vatanımız, ilçemiz, sizler, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olsun.’’ dedi.