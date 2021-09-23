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Salihli’de yaya ve sürücülere broşürlü uyarı

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik polisleri, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaları kurallara uymaları konusunda uyardı.

MANİSA 23.09.2021, 16:10
Salihli’de yaya ve sürücülere broşürlü uyarı

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik polisleri, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplumsal duyarlılığı artırmak, yaya önceliği ile güvenliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla ana arterlerde bulunan okul önleri ile yaya geçitlerinde vatandaşlara eğitim verdi.

Ekipler, hazırladıkları el broşürünü yaya geçitlerini kullanan vatandaşlar ve öğrencilere dağıtarak bilgilendirmede bulundu. Trafikte seyreden sürücüleri de tek tek durduran polis ekipleri, yayalara yol hakkı tanımaları konusunda hassas olmalarını istedi. Ekipler ayrıca sürücülere ikonlu araç kokusu hediye ederken, öğrencilere de kırmızı düdük dağıttı.

Farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, etkinlikte yaya ve öğrenciler ile sürücülere bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Çakır, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

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