Salihli’de “Yalan Makinası” güldürdü

Salihli Belediyesi, Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Yalan Makinası” adlı oyunu tiyatro severler ile buluşturdu. Sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikâyesinin anlatıldığı oyun, izleyenlere keyifli anlar yaşatırken sanatçılar büyük alkış aldı.

Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları 2022 yılının son turnesinde “Yalan Makinası” adlı oyunu Salihlili tiyatro severler için sahneledi. Vassily Sigarev’in yazdığı, Hüseyin Mevsim’in çevirisini üstlendiği ve Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak rol aldı.

Evli bir çiftin başından geçen karmakarışık ve komik olayların anlatıldığı komedi oyunu, izleyenleri güldürdü. Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncularının performansı tiyatro severlerden büyük alkış aldı.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, oyun sonunda Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarına çiçek takdim ederek teşekkür etti.