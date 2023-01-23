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Salihli’de veliler sertifikalı oldu
Manisa’nın Salihli ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
MANİSA 23.01.2023, 12:38
Manisa’nın Salihli ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Okulu” projesi çerçevesinde Salihli Cumhuriyet İlkokulunda eğitim alan velilere sertifikaları verildi. Cumhuriyet İlkokulunda hayata geçirilen ve 4 hafta, 44 saat devam eden eğitim sonunda Aile Okulu eğitimine katılan 17 veliye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Velilere sertifikaları Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen tarafından verildi.
Kaymakam Sağlam, emeği geçen eğitimcilere teşekkür ederek, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.