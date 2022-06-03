Salihli’de üzüm bağlarında unlu bitle mücadele eğitimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, üzüm bağlarında unlu bit zararını önlemek için Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi Neşe Keskin’in katıldığı survey ve eğitim çalışması yapıldı.

İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bağ Konu Sorumluları ile birlikte Salihli İlçesinde Zararlının yoğun görüldüğü bağlarda inceleme ve kontrol gerçekleştirildi.

Açıklamada “Unlu bitle mücadele; Unlu bitin yeşil aksama yürüdüğü koruk dönemi ile yaprak ve salkımlara geçtiği tanelerin tatlanmaya başladığı dönem olmak üzere iki dönemde yapılır. Yapılan imcelemelerde Unlu bit hareketinin başlamakta olduğu, çiftçilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimizce verilmekte olan ilanları takip ederek zararlının görüldüğü alanlarda mücadele yapmaları gerekmektedir.” denildi.