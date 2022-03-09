Salihli’de "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak adına Salihli Kaymakamlığı toplantı salonunda akademik yılının ikinci döneminde alınacak tedbirler, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ile ilgili kurumlar ve üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi konuları ele alındı.

Üniversiteler ve yurtlarda meydana gelmesi muhtemel olayları önlemek ve üniversite içinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa CBÜ Salihli İİBF Dekanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Manisa CBÜ Salihli MYO Müdürü Prof.Dr. Cihangir Alaca, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, KYK Salihli Kız Öğrenci Yurt Müdürü Lütfiye Topçuoğlu, KYK Salihli Farabi Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Arif Halit Yuvalıve Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı katıldı.