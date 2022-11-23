Salihli’de trafik tedbirleri toplantısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacı ile “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı” Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak, özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri, yerleşim yerleri ve benzeri etkilenebilecek alanların belirlenmesi, alınan tedbirlerin ve hazırlıkların yeniden değerlendirilmesi yapıldı.

Kaymakam Sağlam’ın Başkanlığını yaptığı toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan, Belediye Zabıta Müdürü Adem Keskin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül katıldı.