Salihli’de taraftardan çağrı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan, iş dünyası ve siyasilere çağrıda bulunarak, “El ele verelim, Salihli’yi amatör liglerden kurtaralım” dedi.

“Salihli’nin güzel yürekli insanları profesyonel ligi hak ediyor” diyen 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Yakup Karahan “Bir çok ilde bile olmayan spor tesisleri, amatör liglerde ilçemizi başarıyla temsil eden diğer amatör takımlarıyla muhteşem bir futbolcu alt yapısına da sahip olan Salihli’nin, artık profesyonel lig hasretine son verilsin” dedi.

Zorlu bir sürecin ardından ligde kalmanın önemine işaret eden Karahan “Salihli, onlarca amatör takımıyla tam bir futbol kenti. Profesyonel lig hasretiyle yanıp tutuşan on binlerce futbolsever var. İlçemizde, bir çok ilde dahi olmayan spor tesisleri mevcut. Dolayısıyla bu şehir profesyonel ligi hak ediyor ve istiyor. İş adamlarımızın, siyasilerimizin, kamu görevlilerimizin bu şehre bir borcu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi birlik olma zamanı” dedi.