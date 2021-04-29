Salihli’de tam kapanma süreci ele alındı

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan ’Tam Kapanma Tedbirleri’ genelgesi kapsamında kurum amirleri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Sağlam’ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve diğer ilgililer katıldı.

Düzenlenen toplantıda, tam kapanma kararı sonrasında kurumlar tarafından denetim faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesi, istisna kapsamındaki işyerleri ve vatandaşların kurallara riayet edip etmedikleri konuları sıkı bir şekilde takip edilerek beklenen amacın gerçekleştirilmesi için koordineli bir şekilde çalışılmasına karar verildi. Sürekli, etkili ve verimli bir şekilde denetimlerin planlanması kararlaştırıldı.