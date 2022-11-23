Salihli’de son 2 ayda 13 zehir taciri tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde son 2 aylık süreç içerisinde 51 narkotik operasyonunda; 74 kilo esrar, 284 gram metamfetamin ve 5 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 65 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 aylık süreçte 51 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlar sonunda; 74 kilo 308 gram esrar, 284 gram metamfetamin, 5 bin 667 adet hap, 2 adet 6,35 mm çapında tabanca,42 adet 6,35 mm çapında fişek, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 46 adet 7.65 mm çapında fişek, 90 adet 9 mm çapında fişek, 5 adet tabanca kabzası, 3 adet şarjör ve 3 adet sürgü ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13 zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.