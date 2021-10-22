Salihli’de sokak hayvanlarına son teknoloji tedavi hizmeti başladı

Salihli Belediyesi, Ege Bölgesinin en modern merkezlerinden olan Veteriner Müdürlüğü İşleri bünyesinde faaliyet gösteren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine kazandırdığı son teknolojiye sahip röntgen ve ultrason cihazlarıyla sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına örnek çalışmalara imza atıyor. Merkezde yapılan yenilikler ve alınan teknolojik cihazlar sayesinde sokaklarda yaşayan hayvanlara acil müdahalede bulunularak daha sağlıklı olmaları hedefleniyor.

Ege Bölgesinde örnek olan merkezin sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde kullanılmak üzere modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatıldığını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı, yeni alınan röntgen ve ultrason cihazıyla trafik kazası sonucunda yaralanma, kırık ve çıkıkların tanısı, gebelik muayenesi, iç hastalıklarının teşhisi, organ muayenesi ve bazı hastalıkların teşhislerinin yapılarak her gün onlarca sokak hayvanını sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

10 ayda 2 bin sokak hayvanı sağlığına kavuştu

Merkezde sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için 2021 yılının ilk 10 ayında bin 986 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulandığını belirten Avcı, 828 sokak hayvanına kısırlaştırma ameliyatı yapıldığını ve 347 sokak hayvanını ise yeni sahiplerine kavuşturduklarını söyledi. Avcı, 21 Eylül’de hizmete başlayan hayvan ambulansı ‘Haybulans’ aracıyla 57 yaralı ve hasta sokak hayvanına acil sağlık müdahalesinde bulunduklarını belirterek, “Merkezimizde 3 veteriner hekim ve 10 personel ile can dostlarımızın tüm tedavileri ile bakımlarını modern ultrason ve röntgen cihazlarıyla yaparak onlara sağlık hizmeti veriyoruz. Yeni hizmete başlattığımız haybulans aracımız, veteriner hekim nezaretinde yaralanan sokak hayvanlarına olay yerinde acil sağlık müdahalesi yaparak tedavi imkanı sağlıyor” dedi.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz da, Salihli Hayvan Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven ile birlikte Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı’dan yeni alınan cihazlarla ilgili bilgi aldı. Durmaz, Salihli Belediyesi’nin sokak hayvanlarının bakılması ve beslenmesinden, tedavi edilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Salihli Belediyesi’nin sokakta yaşayan hayvanlara sağladığı tedavi ve bakım hizmetlerinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Canseven, sokak hayvanlarına verilen tüm hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda ve ekibine teşekkür etti.