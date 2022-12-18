Salihli’de şehitler anısına mevlit okutuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler anısına düzenlenen mevlit programı Salihli ilçesiyle devam etti. Bu çerçevede şehadetinin 11. yılı olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, şehadetinin 28. yılı olan şehit Üsteğmen Mustafa Kemal Orhan, şehadetinin 25. yılı olan şehit Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir ve şehadetinin 23. yılı olan şehit Piyade Er Mehmet Günel, memleketleri Salihli’de dualarla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihlili kahraman şehitler Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, Üsteğmen Mustafa Kemal Orhan, Piyade Komando Er Hüseyin Özdemir ve Piyade Er Mehmet Günel için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi. Salihli Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen anma etkinliğine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, Şehit Gazi Dernekleri Başkanı Salihli Rıdvan Kerey, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda aziz şehitlerin ruhlarına mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi mobil ikram aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Salihlili şehitler başta olmak üzere tüm şehitler saygıyla anıldı. Programın son bölümünde protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi. Evlatlarını vatan için feda eden ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.