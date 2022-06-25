Salihli’de Pazaryerinin üstü kapatıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağışlı günlerde vatandaşları ve pazarcı esnafını mağdur eden pazaryerinin açık kalan kısımları Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda Salihli’ye kazandırılan Bedesten Çarşısı, Otopark ve Pazaryeri projesinin üstü açık kalan kısımlarının kapatılması noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında protokol imzalanmıştı.

Protokolün imzalanmasının ardından harekete geçildi ve pazaryerinin üst kısmını ivedilikle kapatıldı. Çarşamba pazarı kültürünün yoğun olduğu 170 bin nüfuslu Salihli’de pazaryerinin üstünün kapatılması hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları oldukça mutlu etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer ile birlikte inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Topkaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile mevcut alanın açık kalan kısımlarının üstünün kapatılması noktasında protokol imzalamıştı. Projenin ihalesi Salihli Belediyesi tarafından yapıldı. Projenin maliyetini iki belediyemiz ortaklaşa finanse etti. Pazarcı esnafımız, bu düzenlemeden oldukça mutlu oldu. Halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Salihli Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı İdris Özer de, “Kışın yağışlardan yazın da sıcaktan etkilenen esnaf ve vatandaşlarımız için güzel bir çalışma oldu. Salihli Belediyesine ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.