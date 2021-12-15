Salihli’de pazaryerinin açık alanlarının üstü kapatılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bedesten Çarşısı, Otopark ve Pazaryeri projesinde pazaryerinin açık alanlarının kapatılması noktasında protokol imzaladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bedesten Çarşısı, Otopark ve Pazaryeri projesinde pazaryeri kısmının açık kalanlarının kapatılması ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imza altına alınmasının ardından açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2014 yılında Salihli’yi değiştirme adına çıktığımız yolculuk devam ediyor. Gerçek anlamda yaklaşık 8 yıldır sizinle Salihli’ye hizmet etmek bizim için çok anlamlıydı. Salihli tarihinde bu kadar hizmetin olmadığı bir süreci 7 yılda Salihli halkı yaşadı. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz dönem içinde yapmış olduğumuz Bedesten Çarşısı ve otopark, kapalı pazaryeri için sağ olun. Yaklaşık 650 araçlık otopark şu an devredildi. Şu anda pazarcı esnafımıza ve Salihli halkımıza hizmet ediyor. Salihli 170 bin nüfusa sahip. Ancak Salihli çevresiyle birlikte 400 bin nüfusa hizmet eden bir şehir. Çarşamba Pazarı kültürü bizde çok yaygın. Çarşamba günü diğer tüm ilçelerden de alışverişe gelen birçok vatandaşımız var. Yapmış olduğumuz pazaryeri şu an yetersiz. Dolayısıyla sığmadığı için açık alanlara taşmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın mağdur olmaması için açık alanların da kapatılmasını sizlere sunduk, paylaştık. Bu konuda da bir proje gerçekleştirdik. Kapatacağımız alana da yaklaşık 200 esnafımız yerleşecek. Bu ciddi bir rakam. Bu protokol ile mağdur olan esnafımızın da en azından vatandaşımıza hizmet noktasında vatandaşımızla birlikte kaliteye kavuşacaklar. Protokolün içeriği bu şekilde. Salihli’ye hizmet yolculuğumuz sizinle birlikte devam ediyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz” dedi.

“Salihli halkına hayırlı olsun”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yapılan protokolle ilgili olarak, “Bu konuda vesile olduğunuz için sizlere, emeği geçen ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Birliktelik devam ediyor. Ortak projemiz kapsamında hem Salihli Belediyesi hem Manisa Büyükşehir Belediyesinin birlikteliğinde bir projeyi hayata geçireceğiz. Zeki Başkanımızın da ifade ettiği gibi mevcut alanın artık yeterli gelmemesi üzerine pazaryeri alanında iyileşme ve büyüme gerçekleştiriliyor. Biz de bu noktada Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın dün nasıl yanındaysak bugün de yanındayız. Bütün Salihli halkına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bittiğinde de daha güzel ortamlarda kullanmayı Allah nasip etsin. Hayırlı olsun” diye konuştu.