Salihli’de özel öğrencilerden özel sergi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladıkları ürünlerin sergilendiği görsel sanatlar ve el sanatları sergisi açılışı yapıldı.

“Engelliler Haftası” etkinlikleri dolayısıyla Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden oluşan ritim grubu, yaptığı gösteri ve çaldıkları enstrümanlarla izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı. Engelli öğrencilerimiz, sundukları gösteriler ile profesyonellere taş çıkartırken izleyenlerden tam not aldı.

Düzenlenen gösterilerin akabinde, engelli öğrencilerin hazırlamış olduğu ürünler için stantlar kuruldu. Stantlarda okullarda yıl boyu engelli öğrencilerin hazırladıkları el işi, yağlı boya, ahşap işleri örgü, dantel ve el sanatlarından oluşan eserleri beğeniye ve satışa sunuldu.

10-16 Mayıs tarihleri arasının “Engelliler Haftası” olarak kutlandığını hatırlatan Kaymakam Sağlam kişinin doğuştan engelli olması veya sonradan yaşadığı kazalarla engelli birey haline gelmesinin her insanın karşılaşabileceği doğal bir olgu olduğunun altını çizdi ve tüm engellilerin Engelliler Haftası’nı kutladı.

Düzenlenen sergi açılışına Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ın yanı sıra; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Salihli Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nuri Kaya, okul öğretmenleri, çalışanları ve engelli yakınları katıldı.