Salihli’de önce yaya farkındalık etkinliği

Manisa’nın Salihli ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu farkındalığını artırmak için tüm yurt genelinde hayata geçirilen ’Önce yaya uygulaması’ Beşeylül İlkokulu’nda ’Hayata saygı duruşu’ başlığı ile gerçekleştirildi.

Uygulamaya Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’da katılarak önce minik öğrencilerle yaya geçidini kullandı, ardından da farkındalığı artırmak için yaya geçidi çizgilerini öğrencilerle birlikte kırmızıya boyadı.

Uygulama eğitimine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, kamu kurum ve kuruluş temsilciler, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Uygulama eğitiminde Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve protokol üyeleri minik çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken ellerinde Türk bayrakları ve uyarıların yazılı olduğu dövizler taşıyan minik öğrenciler de ’Öncelik yayanın’ uyarısında bulundu.

Etkinlikte farkındalık oluşturmak için Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve öğrenciler yaya geçidinde kırmızı olan bölümü yeniden boyadı. Okul önündeki etkinliğin ardından trafik ekipleri okulda öğrencileri bilgilendirdi.

Yapılan uygulama hakkında açıklamada bulunan Mehmet Kamil Sağlam, "Bu çalışmayla ilgili bakanlığımız zaman zaman kampanyalar düzenleyerek özellikle sürücülerde farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bugün de ’Hayata saygı duruşu’ adı altında yine bir çalışma yürütülüyor ve 81 ilimizde yapılıyor. Buradaki amaç sürücülerimize artık yaya geçitlerindeki önceliğin yayalara ait olduğu bilincini yerleştirmek. Bu anlamda da trafikte yaya güvenliğini son noktaya kadar sağlamak. Bu konuda inanıyorum ki son zamanlarda gerçekten bir gelişme var ama bu kampanyalarla bu konuda daha güzel mesafeler alacağız. Öncelik yayaların." dedi.