Salihli’de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalara muhtarların yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler törende yaptığı konuşmada, “Muhtarlık sistemi Osmanlı’dan gelen cumhuriyet döneminde de çeşitli kanunlarla düzenlenmiş ve son derece önemli bir müessesedir. Çünkü, mahallelerimizi muhtarlar ihtiyar heyeti ile beraber yönetiyorlar ve kendilerine de çeşitli kanunlarla çok sayıda görev verilmiş durumda. Gerek genel yönetimlerle, gerek yerel yönetimlerle ilişkilerde mahalle muhtarlarının önemi çok büyük.” dedi.

Kutlamalarda 2. etkinlik Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi’nde gerçekleştirilirken, Şube Başkanı Güler, kutlamaları kabul etti.