Salihli’de minikler tenis öğreniyor
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ARA VERİLEN TENİS KORTLARINDAKİ EĞİTİMLER YENİDEN BAŞLADI. MİNİKLERİN KATILDIĞI EĞİTİMLER İSE UZMAN EĞİTMENLER TARAFINDAN SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen tenis kortlarındaki eğitimler yeniden başladı. Miniklerin katıldığı eğitimler uzman eğitmenler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştiriliyor.
Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, ilçede tenis sporunu daha üst seviyelere taşımak amacıyla kurslar açtıklarını söyledi. Açtıkları kursların 7 yaş üzeri herkesimden ilgi gördüğünü anlatan Atagöz, kursların Gümüşçayı kortlarında sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ettiğini belirtti. Salihli Belediyesi tarafından ışıklandırılan Gümüşçayı kortlarında gece maçlarının da yapıldığını vurgulayan Atagöz, dernek olarak önümüzdeki günlerde turnuva düzenleyeceklerini dile getirdi.
Tenis sporunun, 2 sporcu arasında karşılıklı oynanan bir spor olduğunu belirten Atagöz, en az risk taşıyan bir spor dalı olduğunu sözlerine ekledi.
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