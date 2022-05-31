Salihli’de Mesleki Eğitime bin 58 öğrenci kayıt yaptırdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde “İstihdama açılan kapı” olarak görülen mesleki eğitim merkezileri yoğun ilgi gördü. Kısa bir süre önce hayata geçirilen proje çerçevesinde toplam bin 58 öğrenci kayıt yaptırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı vermeye devam ediyor. Bu çerçevede 2021 yılı aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası mesleki eğitim merkezlerine hem işveren hem de vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Salihli’de ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde devam eden çalışmalar çerçevesinde mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrenci sayısı belirlenen hedefin üzerine çıkarak bin 58’e ulaştı.

Mesleki ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaşlarla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Bu çerçevede başlatılan çalışmalar doğrultusunda Salihli’de bulunan Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Salihli Mesleki Eğitim Merkezi ve Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde bir süre önce hizmete giren Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosunda kayıtların devam ettiği öğrenildi.